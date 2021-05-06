Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира

Москва достойна попасть в ведущий гастрономический рейтинг мира Michelin. Об этом заявил журналистам международный директор гида Гвендаль Пулленек в ходе онлайн-брифинга, посвященного подготовке первого путеводителя по столичным ресторанам.

По словам Пулленека, эксперты Michelin в последние годы отмечают устойчивое развитие ресторанного бизнеса в Москве: в столице появляются новые заведения с интересными концепциями и кухней, заслуживающие высокой оценки – звезд Michelin.

«За последние дни мы увидели столько талантливых поваров, преданных своей профессии, творящих кулинарные шедевры. Они обязательно должны быть в кулинарной подборке. В этом и состоит цель гида Michelin – подсвечивать на карте такие места, где люди могут получать гастрономическое удовольствие», — заявил международный директор гида.

В состав международной команды экспертов Michelin входят профессионалы с как минимум десятилетним опытом работы в этой индустрии. Пулленек подчеркнул, что один ресторан могут посещать несколько инспекторов, после они обмениваются мнением и принимают решение, присуждать ли заведению звезды Michelin.

Пулленек считает, что российская столица заслуживает «светиться на карте, как одна из кулинарных столиц планеты». По словам международного директора гида, выбор Москвы как нового места для путеводителя Michelin – важный шаг, а также хороший пример для других городов.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом в СНГ с отмеченными специальными звездами кафе и ресторанами. Ожидается, что выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin состоятся в 2021 году.

Гид Michelin — наиболее известный и влиятельный из мировых гастрономических рейтингов. Он выпускается с 1900 года. Процесс отбора заведений для гида строго конфиденциален, эксперты путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом.

Заведения могут получить от одной до трех звезд Michelin. В ресторанах с одной звездой есть высококлассные блюда, и эти заведения достойны посещения. Две звезды Michelin получают рестораны с хорошей кухней, ради которой можно даже изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание для ресторана, их присуждают заведениям, ради которых стоит специально посетить тот или иной город.

Сегодня в Москве действует более 15 тысяч предприятий общественного питания, и за последние годы их число выросло в 2,5 раза. Два столичных заведения входят в список 50 лучших ресторанов мира Worldʼs 50 Best Restaurants: ресторан White Rabbit находится на 13-м месте рейтинга, а Twins Garden — на 19-й строчке. В ряде других заведений Москвы работают шеф-повара, представлявшие ранее рестораны со звездами Michelin.

