Девять новостроек возведут на западе Москвы на месте снесенных домов

Западный административный округ является лидером среди округов, где возводят больше всего новостроек на месте снесенных домов – их уже девять, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, всего с момента старта программы реновации в округе демонтировали 23 ветхих жилых дома. Загрутдинов отметил, что всего на сегодняшний день на западе столицы идет строительство 19 жилых домов площадью 378 тысяч «квадратов», а 26 новостроек уже ввели в эксплуатацию.

Так, демонтаж домов по программе реновации происходит с использованием технологии «умного сноса». Его ключевыми принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

