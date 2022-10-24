Девять новостроек возведут на западе Москвы на месте снесенных домов
Западный административный округ является лидером среди округов, где возводят больше всего новостроек на месте снесенных домов – их уже девять, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, всего с момента старта программы реновации в округе демонтировали 23 ветхих жилых дома. Загрутдинов отметил, что всего на сегодняшний день на западе столицы идет строительство 19 жилых домов площадью 378 тысяч «квадратов», а 26 новостроек уже ввели в эксплуатацию.
Так, демонтаж домов по программе реновации происходит с использованием технологии «умного сноса». Его ключевыми принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.
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