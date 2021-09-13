Детско-взрослая поликлиника начала работать в Щербинке

Новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену, открылась в Щербинке на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина заявила, что новая поликлиника площадью более 11 тысяч квадратных метров отвечает всем требованиям нового московского стандарта и медпомощь в ней смогут получить и взрослые, и дети.

Детская поликлиника на ул. Первомайская находится в правом крыле нового здания, здесь будут принимать педиатры, а также офтальмолог, оториноларинголог, хирург, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. Также есть отделение здорового ребенка, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и вакцинации.

Взрослая поликлиника расположена в левом крыле здания, у неё отдельный входы, что было сделано с целью разделения потока пациентов. Принимать здесь будут терапевты и узкие специалисты.

Кроме того, и для взрослых, и для детей будет работать отделение лучевой диагностики с магнитно-резонансным томографом (МРТ). В списке имеющегося оборудования также значатся цифровой флюорограф, рентгенологическая установка и маммограф, пять новых аппаратов УЗИ, эндоскопы.

