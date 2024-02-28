Детский сад на территории бывшего Черкизовского рынка сдадут в 2024 году
В 2024 году в Москве намерены ввести в эксплуатацию детский сад на территории бывшего Черкизовского рынка. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Детский сад – экспериментальный, с применением крупноразмерных модулей. Его строительство займет около трех месяцев», – пояснил он.
Технологический процесс предполагает, что с завода на строительную площадку доставляются полностью готовые помещения, из которых затем возводится здание. Подобная технология уже применяется в инновационном проекте строительства жилого дома в районе Северный.
На данный момент на месте ведутся подготовительные работы. Новый детский сад будет рассчитан на 300 воспитанников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru