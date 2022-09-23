Детский сад и школу построят в столичном районе Аэропорт

Новые детский сад и школа появятся в районе Аэропорт на севере Москвы. Как сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов, строительство детского сада ведётся на улице Верхняя Масловка, учебный корпус возводят на улице Константина Симонова. Их ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году.

По словам Загрутдинова, трёхэтажное здание детского сада рассчитано на 150 воспитанников, которые будут делиться на 6 групп по 25 человек. На фасадах здания и в группах появятся изображения забавных животных. Причём для индивидуализации каждой группы будет разработан свой набор картинок со зверюшками.

Трехэтажное здание учебного корпуса школы с дошкольным отделением рассчитано на 400 школьников и 50 мест в отделении детей старшего дошкольного возраста, обучающихся по экспериментальной программе.

Как напомнил руководитель Департамента строительства, в этом году в САО будет построено 5 объектов образования на 1950 мест. При этом с начала года на Севере столицы в эксплуатацию введен учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на улице Смольной. А также корпуса на улице Софьи Ковалевской и в Малом Песчаном переулке на 250 и 400 мест соответственно. До конца года строители сдадут школу на 550 мест в Бескудниковском районе и детский сад на 200 мест в районе Ховрино.

