Депутат Мосгордумы Козлов продолжил серию вебинаров для жителей Москвы

Депутат Мосгордумы Александр Козлов провел для жителей Новой Москвы, районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино вебинар о соседских правилах проживания в многоквартирном доме и использовании общего имущества.

Как отметил Козлов, большинство горожан живут в многоквартирных домах, и москвичам необходимо выстраивать отношения с соседями. По мнению депутата, от конструктивного общения зависит качество жилищно-коммунальных услуг, состояние здания и всей прилегающей к нему территории.

«На вебинар, посвященный соседским вопросам, зарегистрировалось более 140 участников и в течение 45 минут они задали более 20 вопросов. На многие мы ответили сразу, а несколько особенно проблемных сообщений требуют проработки и реагирования. Но повышение юридическо-бытовой грамотности населения – это одна из больших задач, которую мы должны осуществлять, чтобы граждане умели при необходимости и себя защищать, и соблюдали права других граждан», — рассказал Козлов в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

Депутат добавил, что в ходе вебинара его участники успели обсудить ряд дискуссионных моментов, в частности, курение в подъездах и в квартирах, хранение вещей в общих коридорах и на лестничных клетках. Все участники вебинара получили памятку о том, как поступать в сложных ситуациях с соседями.

Как отметил Козлов, в будущем подобные встречи будут проводить и для других районов Москвы. Кроме того, вебинар показал, что ряд вопросов требуют дополнительного законодательного регулирования, и депутаты займутся их проработкой.

