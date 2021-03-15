Депутат МГД Козлов: В борьбе с незаконными свалками поможет конфискация транспорта

Председатель комиссии городского парламента столицы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что Москва и Подмосковье подготовили законопроект о борьбе с несанкционированными свалками, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, незначительные суммы не останавливают дельцов, которые за один рейс зарабатывают десятки тысяч рублей. И даже повторные штрафы, из-за своего малого размера, не останавливают нарушителей, при этом муниципалитетам приходиться тратить гораздо большие средства на ликвидацию ущерба экологии.

Депутат рассказал, что за период с начала 2019 года по август 2020 года только в Троицком и Новомосковском административных округах за незаконный вывоз мусора было наложено штрафов на 725 тысяч рублей, тогда как на ликвидацию при этом потратили 345 миллионов рублей.

В Подмосковье ситуация не лучше. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, в свою очередь, сообщил, что только за прошлый год в регионе было выявлено более четырёх тысяч нелегальных свалок. При этом нарушителей оштрафовали на 12,3 миллиона рублей, а ущерб, причинённый компонентам природной среды только в 2019 году превысил 256,4 миллиона рублей.

Козлов отметил, что в новом документе предусмотрены как увеличение штрафов, так и конфискация транспорта, что позволит эффективнее бороться с данными правонарушениями. Он добавил, что эти меры сделают невыгодным нелегальный вывоз мусора.

В настоящее время штраф за незаконный вывоз мусора составляет 1-2 тысячи рублей. Предложенные поправки предусматривают наказание за сброс мусора с грузовиков в неположенном месте для ИП от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 100 тысяч и до 200 тысяч рублей, соответственно, а транспортные средства будут конфискованы.

Козлов уточнил, что для выявления нарушителей предлагается использовать данные с камер автоматической фото- и видеофиксации, которые будут устанавливать в местах, наиболее «популярных» у незаконных мусорщиков. По словам депутата, если факт сброса отходов будет зафиксирован камерами, то собственнику легкового автомобиля выпишут штраф в 10 тысяч рублей, а собственнику грузовика - 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 20 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, соответственно.

Депутаты добавил, что от мусорных деятелей и нелегальных свалок страдают не только Москва и Подмосковье, но и многие другие регионы России, поэтому проблему необходимо решать на федеральном уровне. В связи с этим парламентарии намерены внести поправки в федеральный КоАП и ужесточить ответственность для нарушителей.

