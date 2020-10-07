Депутат МГД Киселева рассказала о реконструкции стадиона «Торпедо»

Депутат Мосгордумы Мария Киселева рассказала о деталях проекта реконструкции стадиона футбольного клуба «Торпедо».

В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» Киселева сообщила, что принятый план реконструкции создан с уважением к истории клуба и атмосфере старого стадиона, но при этом нацелен на создание современного спортивного объекта. Депутат отметила, что стадион — знаковое место для спортсменов и болельщиков, и очень важно, что при разработке проекта их идеи были услышаны.

По словам Киселевой, в реализации проекта обновлённого стадиона, утверждённого в 2018 году, болельщики клуба участвуют наряду с архитекторами. Фанаты первыми узнали о новой концепции арены, увидели макет и презентацию застройщика.

Киселёва рассказала о том, что реконструкция спортивной арены станет одним из этапов работ по застройке бывшей промзоны на Симоновской набережной. Демонтировать конструкции старого стадиона и построить новый планируется к 2024 году - 100-летию клуба «Торпедо».

Обновлённая площадка будет соответствовать всем требованиям Российского футбольного союза и УЕФА. Это позволит проводить на стадионе матчи общероссийского и международного масштаба. На арене обустроят крытые трибуны, повысив их вместимость до 15 тысяч человек. Также на спортивной арене будет создан современный физкультурно-оздоровительный центр с тренажерными залами, тренировочными полями, залами для занятий боксом и борьбой. Кроме того, на обновлённом стадионе планируется построить парковку на 700 машин. Общая стоимость работ по реконструкции составит около 8 млрд рублей.

Также Киселева отметила, что при реконструкции особое внимание уделят истории и традициям футбольного клуба «Торпедо». На территории спортивной арены появится музей команды, будет сохранена лестница славы, один из входов планируется выполнить в виде шестерёнки — логотипа клуба. Также на стадионе подготовят специальную стену для граффити футбольных болельщиков.

Стадион «Торпедо», построенный в 1959 году, с 60-х годов использовался как тренировочная база для московского футбольного клуба «Торпедо», одного из старейших и самых титулованных в стране. Первый официальный матч прошёл на спортивной арене 15 апреля 1977 года.

