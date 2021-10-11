Депутат МГД Гусева: столичные предприятия получат адресную помощь для повышения производительности труда

Участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит московским предприятиям получать конкретную поддержку от государства. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы Людмилу Гусеву.

Депутат отметила, что повышения производительности труда влечет непосредственный рост экономики. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» работает с 2018 года, однако, по словам Гусевой, в кризисный период растет внимание к качеству управления и повышения квалификации работников, а также к вопросам эффективности на производстве.

Глава комиссии добавила, что за три года в нацпроект планируется включить еще 563 городских предприятия. Одним из важных условий является невысокая доля иностранных налоговых резидентов в уставном капитале предприятий: она не должна быть выше 25 процентов. Депутат также рассказала, какие именно предприятия могут стать частью проекта.

«Это предприятия несырьевого сектора: обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство. Участвовать в проекте могут коммерческие организации с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей», - пояснила Гусева.

В национальном проекте смогут принять участие как крупные, так и средние предприятия. При этом рост производительности труда, по проектным данным, должен составлять не менее пяти процентов ежегодно. Такое развитие будет достигнуто через адресные обучающие программы для руководителей и работников и устранение неэффективных решений в производственном процессе, добавила Гусева.

