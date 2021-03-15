Депутат МГД Головченко призвал предпринимателей обращаться за городскими субсидиями
Депутат городского парламента Москвы Валерий Головченко заявил, что департамент предпринимательства и инновационного развития столицы возобновляет приём заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Головченко уточнил, что предпринимателям доступны нескольких видов субсидий. Например, можно снизить ставку по имеющемуся кредиту на развитие, вернуть 25-35% стоимости приобретённого оборудования, получить компенсацию 70% коммунальных платежей за период с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года.
По его словам, субсидии особенно важны для компаний, работающих в сфере образования, культуры, спорта, досуга. Депутат отметил, что эта поддержка будет актуальна «для обучения сотрудников, франчайзи, резидентов технопарков, социальных предпринимателей, гостиниц и компаний в сфере образования и досуга, а также для компаний, работающих в сфере инжиниринга».
Парламентарий подчеркнул, что субсидии во время кризиса - это абсолютно нормально, и не исключил, что в будущем власти будут «активнее внедрять и расширять эти практики».
«Нужно понимать, как эти новшества работают на практике - тогда осенью, во время обсуждения бюджета города в следующем году, мы сможем аргументированно говорить о необходимости дальнейшего расширения поддержки предпринимателей», - резюмировал Головченко.
Депутат призвал предпринимателей обращаться за субсидиями от города и отметил, что власти снизили риск возможных отказов, например, из-за неправильно оформленных документов, так как теперь даётся 10 дней, чтобы доработать заявку и подать её заново.
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