Депутат МГД Головченко посетил открытый урок по предпринимательству для школьников

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко принял участие в открытом уроке по предпринимательству для школьников, организованном «Молодежной школой Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве».

«У сегодняшней молодежи есть возможность получить знания от профессионалов — выжимку самой ценной информации, а также подсказки по воспитанию нужных навыков. Создать свой бизнес — это хорошая цель для молодых людей, и мы готовы им в этом помогать», — рассказал парламентарий в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По мнению Головченко, обучение школьников азам предпринимательской работы не менее важно, чем уроки профессиональной ориентации.

Как отметил депутат, в работе с подростками используются разные форматы: встречи с менторами, тестирование, решение кейсов, всевозможные интерактивные лекции. Столичные школьники получают практические инструменты для запуска, развития и защиты своего бизнеса, а также пробуют довести идеи до реальной монетизации.

Головченко подчеркнул, что состоявшийся в школе №1596 открытый урок — одно из мероприятий, организованных в Москве, а сама программа молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей продлится до июля 2021 года. Ожидается, что всего подобные открытые уроки посетят около 3,5 тысячи школьников, и 55 человек поучаствуют в работе выездного летнего лагеря.

Парламентарий добавил, что для бизнеса недостаточно хорошей идеи и желания работать — необходимо иметь достаточно опыта и квалификации, знать правила ведения предпринимательской деятельности, свои обязанности и права.

