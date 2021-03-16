Депутат МГД Герасимов: В Москве отреставрируют первый памятник Есенину
Проект реставрации первого в Москве памятника поэту Сергею Есенину, установленному на Есенинском бульваре в Кузьминках, утвердят до конца 2021 года. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Как отметил парламентарий, монумент поэту отреставрируют в 2022 году: проект работ уже поступил на рассмотрение в Мосгорнаследие. Герасимов напомнил, что памятник Есенину был установлен в 1972 году, и пришло время его плановой реставрации.
Депутат отметил, что в столице есть два известных памятника Сергею Есенину: в Кузьминках и на Тверском бульваре.
«Памятник в центре столицы более известен, но тот, что установлен в Кузьминках, навсегда останется первым, к тому же скульптуры представляют собой произведения разных эпох и разных скульптурных школ», — добавил Герасимов.
Парламентарий считает, что Есенин долгое время был лишен официального признания в СССР: впервые после смерти поэта его произведения были изданы массовыми тиражами в конце 1960-х годов.
«Тогда же появился на карте Москвы Есенинский бульвар, а на нем в 1972 году установили памятник поэту работы скульптора Владимира Цигаля», - пояснил Герасимов.
Депутат отметил, что бульвар получил свое название по географическому принципу: улица на юго-востоке столицы располагается неподалеку от Волгоградского шоссе, ведущего в Рязань, на родину Есенина.
Кроме того, Герасимов рассказал, что в 90-е монумент поэту в Кузьминках уже ремонтировали из-за возникшего по неизвестной причине крена. Сейчас состояние памятника удовлетворительное, однако он нуждается в обновлении.
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