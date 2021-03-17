Депутат МГД Батышева: В Москве есть возможность справляться со многими врожденными патологиями у детей

Квалифицированная своевременная помощь акушеров-гинекологов и неонатологов позволяет решать ранее казавшиеся непреодолимыми проблемы. Об этом рассказала депутат Мосгордумы, директор НПЦ детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения Татьяна Батышева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Как отметила медик, массовая младенческая смертность должна уйти в прошлое. Сегодня система здравоохранения располагает всем необходимым для того, чтобы выхаживать даже недоношенных малышей и справляться со многими врожденными патологиями.

«Конечно, врачи не всесильны, и свести показатели младенческой смертности к нулю мы не можем. Однако снижение на 60% - это очень хороший результат. Врачи-неонатологи научились побеждать заболевания, которые еще несколько десятилетий назад означали для новорожденного смертный приговор или жизнь с серьезными ограничениями по здоровью», — рассказала Батышева.

По словам парламентария, объединение женских консультаций и родильных домов в единые крупные центры способствует снижению младенческой смертности. Теперь беременные получают квалифицированную медпомощь с момента установления беременности до выписки из роддома, и благодаря непрерывному врачебному контролю возможно вовремя предпринять необходимые меры.

Батышева подчеркнула, что все столичные родильные дома оснащены современным оборудованием, при этом большое внимание уделяется комфорту будущих мам, позитивный настрой которых очень важен для малыша.

Как отметила депутат, сегодня в Москве действует 21 акушерский стационар, являющийся структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц. При этом пять из них имеет статус перинатальных центров. Всего в столичных медорганизациях работают 2,6 тысячи врачей акушеров-гинекологов, а также и 2,4 тысячи акушерок.

