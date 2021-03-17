Депутат МГД Артемьев: Заброшенная АТС в Восточном Бирюлёво превратится в МФЦ
Депутат столичного парламента Олег Артемьев заявил, что заброшенное здание АТС в районе Бирюлево Восточное будет капитально отремонтировано, после чего здесь будет создан многофункциональный центр, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, построенное в 1975 году здание в настоящее время пустует, однако свой ресурс строение ещё не выработало.
«Наш район нуждается в удобном локальном центре. Проект реставрации позволит восстановить на этом месте точку притяжения для жителей района, создать рабочие места в сфере услуг», - сказал парламентарий.
Артемьев отметил, что при смене назначения зданий изменится и их визуальное оформление, благодаря чему сугубо технические сооружения превратятся в яркие районные доминанты. В общей сложности новые фасадные решения разрабатываются для ещё 22 станций.
Депутат добавил, что цифровой формат связи «требует гораздо меньше площадей для оборудования», и освободившиеся помещения АТС отдадут под административные помещения, предприятия бытового обслуживания, залы для спортивных занятий и образовательных активностей.
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