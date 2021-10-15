Депутат МГД Артемьев: в районе Бирюлево Западное появится площадка для развития наукоемких технологий
В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в районе Бирюлево Западное территория бывшей промзоны будет реорганизована в площадку для развития наукоемких технологий. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на депутата Московской городской думы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олега Артемьева.
«Появится территория, где будут созданы рабочие места для высококвалифицированных специалистов. В районе будут возведены научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты», - пояснил депутат.
При этом в бывшей промзоне также будут возводиться жилые кварталы, бизнес-центры, необходимая социальная инфраструктура. Всего около 457,25 тысяч квадратных метров будет отдано под научно-исследовательские и инновационные центры и институты, а еще столько же займут жилые кварталы и инфраструктурные объекты.
В настоящий момент на территории площадью 42 гектара находятся склады и автосервисы, однако промышленную зону можно обустроить иным образом. По словам Артемьева, всего на редевелопмент будет выделено около 210 миллиардов рублей от частных инвесторов. Строительство первых объектов произойдет уже в 2023 году.
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