День инженера-механика отмечается в России 30 октября
День инженера-механика отмечается в России 30 октября.
Как сообщается пресс-релизе АНО «Национальные приоритеты», осознавая необходимость развития в стране инженерной науки, в рамках нацпроекта «Образование» по всей стране открывают детские технопарки «Кванториум».
В них дети со школьного возраста могут осваивать новые технологии, такие, как беспилотная авиация, программирование и 3D-моделирование. В России уже действует 111 таких технопарков, к концу года они появятся в каждом регионе страны и сделают доступным дополнительное образование в отдаленных местностях России, в том числе за счет мобильных технопарков.
Мобильные детские технопарки уже появились в Кемеровской и Иркутской областях, при этом в Кузбассе действуют 2 стационарных детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове и Новокузнецке.
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