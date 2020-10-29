День инженера-механика отмечается в России 30 октября.

Как сообщается пресс-релизе АНО «Национальные приоритеты», осознавая необходимость развития в стране инженерной науки, в рамках нацпроекта «Образование» по всей стране открывают детские технопарки «Кванториум».

В них дети со школьного возраста могут осваивать новые технологии, такие, как беспилотная авиация, программирование и 3D-моделирование. В России уже действует 111 таких технопарков, к концу года они появятся в каждом регионе страны и сделают доступным дополнительное образование в отдаленных местностях России, в том числе за счет мобильных технопарков.

Мобильные детские технопарки уже появились в Кемеровской и Иркутской областях, при этом в Кузбассе действуют 2 стационарных детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове и Новокузнецке.

