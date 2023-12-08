Собянин объявил об открытии в «Руднево» завода по производству медизделий

Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился с новой площадкой по выпуску изделий медицинского назначения в строящемся индустриальном парке «Руднево» на юго-востоке города. Речь идёт о заводе по изготовлению абсорбирующего белья, в том числе, подгузников для взрослых, впитывающих пелёнок.

Как утончил градоначальник, производство создано в рамках офсетного контракта с городом всего за шесть месяцев. Локализация выпуска продукции в Москве даёт гарантии стабильности заказов на изделия в рамках городской социальной программы.

По словам Собянина, абсорбирующее белье и другие специальные изделия получают больше 100 тысяч москвичей с инвалидностью. С будущего года процедура будет максимально упрощена - раз в три месяца полный комплект средств гигиены будет доставляться на дом прямо с предприятия.

При этом, как отметил мэр, мощностей производства достаточно, чтобы полностью закрыть потребности города в данных изделиях, а также выйти на российский и зарубежный рынки. Инвестиции в реализацию и развитие проекта составят в районе одного миллиарда рублей.

