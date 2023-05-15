Дартс, тэг-регби и футбол: Началась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023»
В Москве началась регистрация на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром»-2023. Игры стартуют 15 июля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Сотрудники столичных фабрик и заводов смогут подать заявку до 22 июня. Первые игры для них пройдут 15 июля. В этот день спортсменам предстоит сразиться сразу в 10 видах спорта», – отметил он.
В этом году москвичи смогут показать себя в новых видах спорта – дартсе и тег-регби, ожидается до шести тысяч участников. Среди других видов спорта бильярд, плавание, футбол, волейбол и даже шахматы. Финал ждет столичных спортсменов уже в конце сентября, когда все они встретятся в спортивном комплексе «Лужники».
В этом сезоне предусмотрена отдельная лига для учащихся колледжей, которые поборются за призовые места в сентябре. В том же месяце состоятся игры для лиги вузов.
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