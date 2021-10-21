Дамбу в Петербурге закроют ночью из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга активируют из-за угрозы наводнения. Затворы будут закрыты в ночь на пятницу, 22 октября в связи с увеличением уровня воды в устье Невы выше критических отметок. Об этом информирует дирекция дамбы.

Приток воды вызывал обширный атлантический циклон, который начал накрывать Северо-Запад России в последние часы. Синоптики предупредили о резком падении атмосферного давления и усилении юго-западного ветра до шквалистых значений - 25-28 м/с. Такая погода скажется на гидрологической обстановке.

Оперативный персонал дамбы заступит на дежурство в ближайшую полночь, затворы начнут закрываться, по предварительным данным, в два часа ночи. Время может измениться в зависимости от результатов мониторинга метеорологической обстановки.


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ФОТО: РИА Новости / Ирина Мотина
ТЕГИ:ПогодаНаводнениеСанкт-Петербург
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