Дамбу в Петербурге закроют ночью из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга активируют из-за угрозы наводнения. Затворы будут закрыты в ночь на пятницу, 22 октября в связи с увеличением уровня воды в устье Невы выше критических отметок. Об этом информирует дирекция дамбы.

Приток воды вызывал обширный атлантический циклон, который начал накрывать Северо-Запад России в последние часы. Синоптики предупредили о резком падении атмосферного давления и усилении юго-западного ветра до шквалистых значений - 25-28 м/с. Такая погода скажется на гидрологической обстановке.

Оперативный персонал дамбы заступит на дежурство в ближайшую полночь, затворы начнут закрываться, по предварительным данным, в два часа ночи. Время может измениться в зависимости от результатов мониторинга метеорологической обстановки.



