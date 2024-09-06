Дамба Беломорканала в Карелии восстановлена после размыва в июле

Плотина Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Карелии восстановлена после размыва при паводке в июле. Подрядчик завершил работы на перемычке, проинформировал федеральный министр транспорта Роман Старовойт.

Он уточнил, что судоходство между 10 и 11 шлюзами возобновится сегодня в 15 часов по московскому времени. Правда, сохраняется ограничение по осадке судов в 2,5 метра до тех пор, пока производится наполнение бьефа (водной части канала, примыкающей к плотине). Судоходство без ограничений должно быть возобновлено в следующий вторник, 10 сентября.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перемычки между 10 и 11 шлюзами канала в Надвоицах размыло 29 июля. Возникшая при этом волна разрушила три дома, а также частично повредила еще пять. Погибли трое человек, 10 пострадали.

