«Чудо, а не погода». Синоптик пообещал россиянам продолжение лета

Погода до конца недели будет характеризоваться "умеренным продолжением лета" в европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



"Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", - цитирует ученого РИА Новости.

При этом, по словам Вильфанда, в понедельник температура воздуха прогреется до 25 градусов. По мнению синоптика, воздух будет теплее средних значений для этого периода на 4-5 градусов. Такая погода, по имеющимся сведениям, сохранится до конца лета.

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