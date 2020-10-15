Число неотложек в Подмосковье увеличено на 300 машин

Количество автомобилей скорой помощи в Московской области увеличено на 300 единиц в условиях всплеска коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он уточнил, что на текущий момент в регионе каждый день принимается по 10 - 11 тысяч вызовов неотложной медицинской помощи. Это практически в два раза превышает показатели обычного времени.

Губернатор также рассказал о создании в государственных лечебных заведениях и аптеках специального запаса лекарств, сообщает «Радио 1».

Воробьёв также подчеркнул, что система здравоохранения Подмосковья настроена на продолжение оказания плановой медицинской помощи, несмотря на трудности с коронавирусом.

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