Четыре подземных пешеходных перехода появятся на южном участке МСД

Четыре подземных пешеходных перехода строятся на южном участке московского скоростного диаметра, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы ведутся на участках от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления столичной железной дороги. В частности, в районе улицы Бехтерева, 41 кор. 1 переход уже построен, строители занимаются благоустройством территории. На остальных участках работы продолжаются.

«Ведутся работы по возведению основных конструкций, монтажу лестничных сходов и лифтового оборудования», - пояснил Загрутдинов.

Южный участок МСД – это 11,5 километров новых дорог, четыре путепровода. Благоустройство территории включает в себя высадку восьми гектаров газона, двух тысяч деревьев и восьми тысяч кустарников.

Загрутдинов отметил, что также появится парк отдыха с детскими площадками. После ввода в эксплуатации южного участка МСД улучшится транспортная доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. Также будут организованы комфортные пешеходные маршруты к общественным территориям парков Аршиновский, Сосенки и Музею-заповеднику «Царицыно».

