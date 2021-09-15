Чек-ап в «Здоровой Москве» прошли более 200 тысяч человек
Более 200 тысяч человек, 60% из которых — люди трудоспособного возраста, прошли диспансеризацию в павильонах проекта «Здоровая Москва». Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
Комплексное обследование помогает вовремя предотвращать развитие серьезных болезней и помогает многим москвичам вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Наиболее часто у пациентов выявляют риски сердечно-сосудистых заболеваний.
«У более чем 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей — уровень глюкозы, у более чем 14% прошедших чек-ап — артериальное давление. Еще одна распространенная проблема — избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что при наличии отклонений горожан направляют на дополнительные исследования, часть из них можно пройти прямо в павильоне. На первом месте по количеству отклонений стоит повышение массы тела и увеличение окружности талии, эти показатели обнаружены у 28% москвичей. В случае индекса массы тела выше 30 кг на 1 кв. м медики назначают анализ крови на липидный спектр и биоимпедансометрию (диагностику состава тела с помощью измерения электрического сопротивления). Также врачи могут по показаниям провести УЗИ брахицефальных артерий, а при отклонении уровня гликированного гемоглобина — анализ на креатинин и СКФ.
В случае необходимости после диспансеризации пациента сопровождают специалисты телемедицинского центра. Не остаются без внимания и те горожане, которым необходимы дополнительные обследования или консультации.
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