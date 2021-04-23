Чечня получит от правительства РФ почти 4 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для обеспечения сбалансированности бюджета Чеченской республике выделят 3,75 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
На встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым он отметил, что финансовая поддержка поможет Чечене выполнить все соцобязательства перед гражданами, а также использовать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что правительству РФ следует снизить бремя долговых обязательств регионов, сообщает телеканал «360». Глава государства предложил заместить весь объём собственных доходов региона выше 25% бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
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