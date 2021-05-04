Часть улиц в центре Москвы вновь перекроют 4 мая из-за подготовки к параду
Во вторник 4 мая будет ограничено движение автомобилей в центре Москвы из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщается на едином транспортном портале Москвы.
Изменения затронут Моховую, Солянку, Петровку, 1-ю Тверскую-Ямскую, Воздвиженку, Новый Арбат, часть Тверского бульвара и Звенигородского шоссе.
Кроме того, с 19:00 со станций метро "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" нельзя будет выйти в город. Станции будут открыты только для входа пассажиров и совершения пересадку.
Также изменения затронут маршруты наземного транспорта в центре столицы. Ограничения продлятся 5, 7, 8 и 9 мая.
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