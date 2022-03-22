Часть проектных решений по восстановлению парка «Покровское-Стрешнево» скорректировали по просьбам жителей

Некоторые проектные решения по реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» по просьбам жителей Москвы были скорректировали, например, из проекта исключили устройство лодочной станции на берегу пятого Иваньковского пруда, вместо нее планируется обустроить прогулочный маршрут на сваях с выходом на воду. Об этом рассказал замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, с противоположной стороны берега пруда планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но было решено только привести в порядок уже существующий газон, подсеяв его в недостающих местах.

«Оставили в проекте устройство настила со смотровой площадкой и спуском к воде, который также интегрируем с дорожками парка», - сказал Мельников.

Кроме того, он отметил, что вместо обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу третьего Иваньковского пруда будет создана площадка для отдыха в виде амфитеатра. Там можно будет полюбоваться видами на пруд и парк.

Мельников также сообщил, что были приняты предложения москвичей не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. Жители смогут, как и раньше, кататься зимой с горки. Еще одно решение: не обустраивать павильон кафе над оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк.

Замруководителя департамента капремонта подчеркнул, что теннисные корты в парке тоже приведут в порядок. Помимо этих работ, для разгрузки входа в парк из туннеля со стороны жилого района и станции метро «Стрешнево» было решено сделать выделенную входную группу со стороны МЦК «Балтийская». Чтобы связать парк с этим входом, между ними будет проложен маршрут, который позже озеленят.

