Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Бывший мэр Новокуйбышевска (Самарская область) Владимир Фомин найден с огнестрельным ранением в своем доме. От полученных травм мужчина скончался, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Фомин скончался в результате попытки суицида. Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение в грудь, сообщает «ФедералПресс». Рядом с телом было обнаружено ружье.

На сайте городской администрации говорится, что бывший градоначальник скончался во вторник утром.

Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре 2018 года. Уже 20 сентября он сложил полномочия, сообщает Ura.ru. Депутаты городской думы поддержали его решение уйти в отставку.



