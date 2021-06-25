Бывшего министра транспорта Омской области обязали выплатить 724 млн рублей

Омский областной суд обязал бывшего министра транспорта региона Олега Илюшина выплатить 724 миллиона рублей компенсации материального ущерба за недостроенный Красногорский гидроузел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре 2017-го года Первомайский районный суд Омска признал Илюшина, а также экс-министра финансов региона Риту Фомину виновными в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Илюшину также вменили в вину в «превышение и злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий». Илюшин получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений в марте этого года подало иск к Илюшину, чтобы взыскать с него ущерб, причиненный в результате незаконченного строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.

Красногорский гидроузел является одним из самых крупных недостроев области. Объект, призванный увеличить судоходность Иртыша, находится в селе Красная горка в 40 километрах от областного центра.