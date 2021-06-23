Буцкая добилась решения вернуть ж/д станции «Чухлинка» прежнее название «Перово»
Общественникам удалось добиться обратного переименования железнодорожной станции «Чухлинка» Казанского направления Московской области в «Перово». Глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов обратился к начальнику Московской железной дороги Михаилу Глазкову с просьбой обратить внимание на инициативу жителей Перово и лидера общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяны Буцкой.
Переименование произошло в марте 2021 года. Станция «Коломенское» была переименована в «Варшавское», «Тушино» стала назваться «Тушинское». При этом переименование «Перово» в «Чухлинку» вызвало недовольство жителей, так как это противоречит исторической правде и ведет к путанице. Буцкая напомнила, что станция «Чухлинка» Горьковского направления железной дороги уже существует.
Общественница пояснила, что в приемную «Совета матерей» жаловались слабослышащие граждане, которые пропустили свою остановку из-за переименования и дезориентации. По ее словам, в течение двух месяцев было собрано свыше 5 тысяч подписей офлайн и более 1000 онлайн. Соответствующее письмо было направлено в Дептранс столицы.
Буцкая назвала результат акции «победой неравнодушных жителей, общественников, волонтеров и муниципальных чиновников». Она резюмировала, что ценность названий, подобных «Перово», заключается не только в историческом происхождении, но и в том, что они являются ориентиром для передвижения по городу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Американские ученые допустили возможность передачи COVID-19 половым путем
- В МИД России анонсировали возвращение посла США Салливана в Москву
- Захарова обвинила Минобороны и посольство Британии во лжи после инцидента с эсминцем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места
- Человек-паук встретился с Папой Римским
- Журналист BBC заявил, что британский эсминец специально нарушил российскую границу
- Утечка топлива в реку произошла в ЯНАО
- Умер сообщивший о полете Гагарина советский диктор Виктор Балашов
- Электроснабжение в Керчи и Ялте полностью восстановили после подтоплений
- Совет Федерации одобрил закон о госзащите силовиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru