Буцкая добилась решения вернуть ж/д станции «Чухлинка» прежнее название «Перово»

Общественникам удалось добиться обратного переименования железнодорожной станции «Чухлинка» Казанского направления Московской области в «Перово». Глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов обратился к начальнику Московской железной дороги Михаилу Глазкову с просьбой обратить внимание на инициативу жителей Перово и лидера общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяны Буцкой.



Переименование произошло в марте 2021 года. Станция «Коломенское» была переименована в «Варшавское», «Тушино» стала назваться «Тушинское». При этом переименование «Перово» в «Чухлинку» вызвало недовольство жителей, так как это противоречит исторической правде и ведет к путанице. Буцкая напомнила, что станция «Чухлинка» Горьковского направления железной дороги уже существует.

Общественница пояснила, что в приемную «Совета матерей» жаловались слабослышащие граждане, которые пропустили свою остановку из-за переименования и дезориентации. По ее словам, в течение двух месяцев было собрано свыше 5 тысяч подписей офлайн и более 1000 онлайн. Соответствующее письмо было направлено в Дептранс столицы.

Буцкая назвала результат акции «победой неравнодушных жителей, общественников, волонтеров и муниципальных чиновников». Она резюмировала, что ценность названий, подобных «Перово», заключается не только в историческом происхождении, но и в том, что они являются ориентиром для передвижения по городу.

