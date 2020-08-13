Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, который оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево, ограничил его в родительских правах.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, это было сделано на основании иска их матери. Дети будут воспитываться ею. Также суд взыскал алименты на содержание детей, уточняет Газета.ру.

Напомним, мальчиков 5 и 8 лет обнаружили в Шереметьево в конце января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска. Отец объяснял в оставленной с детьми записке, что не может содержать детей, потому что нет на то средств. Он попросил отправить их в приют и обещал потом забрать.

Против Гаврилова возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Оставление в опасности» и «Кража».



