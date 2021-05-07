Британский штамм коронавируса выявили в Башкирии
Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Башкортостан Анна Казак заявил, что в регионе выявлен британский штамм COVID-19, сообщает «Интерфакс».
По её словам, больные с британским коронавирусом «не в тяжёлом состоянии» и часть из них уже выздоровели.
Казак добавила, что выявления различных штаммов COVID-19 в научно-исследовательский институт «Микроб» отправили 48 проб биологического материала.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о регистрации в стране однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает Ura.ru.
Новый препарат - это первая доза вакцины «Спутник V», которая эффективна против всех новых штаммов COVID-19, передаёт RT.
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