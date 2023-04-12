Больше 500 пар зарегистрировали брак в павильоне «Космос»

С 2021 года больше 500 пар поженились в павильоне «Космос» на ВДНХ, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

«Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки», - отметила Ракова.

В этом году в «Космосе» должны сочетаться узами брака больше трехсот пар.

Площадку для регистрации брака в павильоне открыли в год 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Во время проверки документов молодожены могут провести свадебную фотосессию в необычном выставочном зале павильона. Там располагается зона ожидания бракосочетания.

Также ВДНХ является отличной площадкой для свадебной прогулки молодоженов и гостей.

Всего в столице работает больше 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». В этом году новым местом регистрации брака станет Оперный дом в «Царицыно», а также возобновятся церемонии в Останкинской телебашне.

