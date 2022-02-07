Более двух годовых норм осадков выпало в Анапе за 12 месяцев. Видео
Свыше двух годовых норм осадков выпало в Анапе за 2021 год. Их общий объём оценивается почти в одну тысячу миллиметров, сообщает администрация города-курорта.
При этом за нынешний январь уже выпала двухмесячная норма осадков. Как подчеркнули городские власти, строительство общегородской системы ливневой канализации стало одной из главных и первоочередных задач администрации.
Очередные осадки в минувшие выходные спровоцировали новые подтопления в городе. Так, увеличение объёма поверхностных вод отмечено в станице Анапской. Для предотвращения подтопления дворовых территорий там работают экстренные службы.
Жители Анапы выкладывают в сеть видео затоплений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Meta планирует закрыть в Европе Facebook и Instagram
- В РПЦ призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
- СМИ: у замглавы Минпросвещения Раковой обнаружили туристический бизнес в Греции
- СМИ: Для детей эффективность вакцины Pfizer составляет менее 60%
- Более двух годовых норм осадков выпало в Анапе за 12 месяцев. Видео
- Лукашенко объяснил, когда признает Крым
- В Киеве опровергли информацию о присутствии иностранных наемников в Донбассе
- «Катастрофа»: Биатлонистка Нигматуллина 10 раз промахнулась в гонке на Олимпиаде
- Фигурное катание предложили убрать из программы ОИ из-за доминирования России
- В Кремле хотят разобраться с увольнением педагога из-за стихов Хармса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru