Более двух годовых норм осадков выпало в Анапе за 12 месяцев. Видео

Свыше двух годовых норм осадков выпало в Анапе за 2021 год. Их общий объём оценивается почти в одну тысячу миллиметров, сообщает администрация города-курорта.

При этом за нынешний январь уже выпала двухмесячная норма осадков. Как подчеркнули городские власти, строительство общегородской системы ливневой канализации стало одной из главных и первоочередных задач администрации.

Очередные осадки в минувшие выходные спровоцировали новые подтопления в городе. Так, увеличение объёма поверхностных вод отмечено в станице Анапской. Для предотвращения подтопления дворовых территорий там работают экстренные службы.

Жители Анапы выкладывают в сеть видео затоплений.