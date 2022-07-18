Более 80 машино-мест в районе Куркино выставили на торги

В районе Куркино на северо-западе Москвы выставили на торги 84 машино-места. Об этом рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Иван Щербаков.

«Сейчас на торги выставлен 61 лот на подземной отапливаемой парковке в районе Куркино на Соколово-Мещерской улице в доме 14 рядом с Новокуркинским шоссе, недалеко от МКАД и Ленинградского шоссе. Горожанам предлагают как отдельные парковочные места, так и объединенные, включающие по два или три машино-места», - добавил он.

Москвичи могут приобрести 39 отдельных машино-мест площадью от 11,3 до 16,8 квадратных метров. Еще 21 лот объединяет по два места для парковки, расположенных рядом, а один включает сразу три. По словам Щербакова, эти объекты могут быть полезны владельцам нескольких автомобилей или крупногабаритных транспортных средств. Площадь самого крупного из трех лотов составляет 30,8 квадратных метров.

Торги пройдут в форме открытых электронных аукционов. Прием заявок на участие в торгах будет завершен с 3 по 10 августа 2022 года в зависимости от лота.

