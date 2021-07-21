Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы 20 июля

Сотрудники полиции и Объединения административно-технических инспекций в ходе совместных рейдов 20 июля выявили 64 нарушителя масочно-перчаточного режима в торгово-развлекательных центрах на юге Москвы. Об этом рассказал сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Антон Романов.

Проверки проводились в торгово-развлекательных центрах «Москворечье» и «Ривьера», а также в ТЦ «Коломенский». На всех пойманных нарушителей составлены административные протоколы. По ним грозят штрафы в размере 4 тысяч рублей.

С этой недели в столице смягчены правила посещения заведения общественного питания, разрешена работа фудкортов в торговых центрах. Вместе с тем власти подчёркивали необходимость соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

