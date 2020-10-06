Более 50 тыс. человек посетили музеи Подмосковья в рамках акции «Музейные выходные»

Более 50 тыс. человек посетили музеи Подмосковья в рамках акции «Музейные выходные».

Участникам выдавался бесплатный билет на разовое посещение государственного музея, сообщили «Радио1» в пресс-службе Министерства культуры региона.

В ведомстве уточнили, что одной из главных целей стало привлечение внимания жителей к изучению истории Подмосковья и популяризацию музейных коллекций Московской области.


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ФОТО: пресс-служба выставки "Сокровища музеев России"
ТЕГИ:МузеиПодмосковье
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