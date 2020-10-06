Более 50 тыс. человек посетили музеи Подмосковья в рамках акции «Музейные выходные»
6 октября 202018:14
Более 50 тыс. человек посетили музеи Подмосковья в рамках акции «Музейные выходные».
Участникам выдавался бесплатный билет на разовое посещение государственного музея, сообщили «Радио1» в пресс-службе Министерства культуры региона.
В ведомстве уточнили, что одной из главных целей стало привлечение внимания жителей к изучению истории Подмосковья и популяризацию музейных коллекций Московской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru