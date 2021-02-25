Более 420 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии

Подачу воды в 2726 жилых домов Саратова ограничили из-за коммунальной аварии, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, водоснабжение прекратили в связи с заменой задвижки на одном из водопроводных комплексов города.

Завершение ремонтных работ планируется до 13:00 по московскому времени, отмечает РЕН ТВ. Сейчас без холодной и горячей воды остаются 424 тысячи жителей Саратова.

Как уточнили в МЧС, уже подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные и социально значимые объекты города, они будут задействованы в случае поступления заявок.

Саратовская прокуратура проконтролирует ход устранения аварии, отмечает RT.

