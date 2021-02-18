Более 300 почтовых отделений Подмосковья будут отремонтированы

Власти Московской области и руководство «Почты России» подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития почтовой связи, согласно которому планируется ремонт старых и открытие новых отделений.

Так, 153 пункта в помещениях компании будут отремонтированы за её счёт, а ремонтом 161 отделения в муниципальных помещениях займутся городские округа. Ещё 10 новых почтовых отделений шаговой доступности появятся в быстрорастущих подмосковных городах. Кроме того, предусмотрено открытие 135 почтаматов «Почты России».

Подписи под соглашением поставили гендиректор компании Максим Акимов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы подписали программу, цель которой – обновить, сделать абсолютно современными отделения «Почты России» для того, чтобы было комфортно, удобно», - цитирует главу региона «Радио 1».

