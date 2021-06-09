Более 30 врачей получили сертификаты на льготную ипотеку в Подмосковье

Еще 31 врач из Подмосковья получил сертификаты на жильё по программе «Социальная ипотека». Церемония вручения прошла в среду в Доме правительства Московской области.

Первый замглавы подмосковного министерства жилищной политики Иван Синельников отметил, что с 2016 года более 2 тысяч человек уже получили подобные сертификаты получили 31 человек. В программу включены также учителя, воспитатели, молодые учёные.

Синельников отметил, что власти региона полностью покрывают расходы участников программы на выплату основного долга по ипотеке. Получатели льготы обязаны выплачивать только проценты по кредиту.

Для участия в программе необходимо гражданство РФ и наличие трудового договора в Московской области сроком не менее 10 лет. Кроме того, у получателей не должно быть иного жилья на территории Подмосковья, передает «Радио 1». В текущем году по данной программе будет выдан 361 сертификат.

