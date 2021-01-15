Более 200 крещенских купелей подготовили в Подмосковье
Более 200 крещенских купелей подготовили в Подмосковье.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать подсветку под водой в тех местах, где купаются чаще всего. Также у этих мест поставлены раздевалки, пункты обогрева и раздачи горячего чая. Также в палатках и раздевалках будут соблюдать антиковидные меры. Важным элементом в них будет навигация, которая позволит участникам купаний найти необходимые объекты инфраструктуры.
Около купелей будет дежурить свыше 2000 спасателей, медиков и сотрудников МВД.
Транспортную доступность этих точек январских купаний обеспечат 1,7 тысячи автобусов на 345 маршрутах, их работу продлят до двух часов ночи, а интервал движения составит не более 20 минут, передает «Радио1».
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