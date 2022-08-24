Более 20 помещений выставили на продажу в историческом центре Москвы
Власти Москвы выставили на торги по продаже 25 помещений общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метров, располагающие в исторических районах города. Прием заявок по этим лотам уже начался и завершится в период с 5 по 15 сентября, поучаствовать в торгах смогут как физические, так и юридические лица.
Площадь самого маленького помещения составляет 67,8 квадратного метра, самого большого - 425,1 квадратного метра, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Недвижимость в центре Москвы востребована у предпринимателей и инвесторов – здесь открываются офисы, салоны красоты, магазины, учреждения дополнительного образования», - отметил он.
Больше всего лотов – восемь – представлено в Басманном районе, в том числе три помещения до 100 квадратных метров, три – до 200 «квадратов», два площадью в 236,2 и 425,1 квадратных метра – на Садовой-Черногрязской улице и в Денисовском переулке. Ещё шесть помещений выставлено продажу в Пресненском районе, три – в Хамовниках, по два лота в районе Арбат, в Мещанском и Тверском районах, по одному объекту доступно в Таганском и Красносельском районах. Все помещения – свободного назначения, то есть инвесторы смогут использовать их по своему усмотрению.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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