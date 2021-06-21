Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя безковидных зон

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице продолжается приём заявок на участие в эксперименте по созданию в заведениях общепита антиковидных зон, сообщает пресс-служба московского правительства.

Немерюк напомним, что данный вариант мэру Москвы предложили сами рестораторы и их идея была поддержана. При этом количество организация, желающих принять участие в эксперименте, превысило все ожидания властей.

«Мы рассчитывали, что порядка 15-20 заведений в ближайшее время примет участие... наши ожидания превышены более чем в пять раз - уже более 100 заведений по Москве подали заявки... думаю, что это ещё не финал», - отметил чиновник.

Немерюк добавил, что желающие смогут посетить заведения с бесковидными зонами по QR-коду.

Ранее сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал, что эксперимент по работе «свободных от коронавируса» ресторанов станет дополнительным стимулом к массовой вакцинации граждан, сообщает RT.

