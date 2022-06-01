Бочкарёв: Участок скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до Шоссейной готов почти на треть
Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Грайвороновская до Шоссейной улицы готов на 30%, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Возведены 43 из 44 опор полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и улицей Шоссейной, связав Нижегородский район и Печатники», — рассказал вице-мэр.
Бочкарёв отметил, что строительство эстакады и надвижка пролетного строения проводится без остановки движения транспорта. Надвижка ведется одновременно над Курским направлением железной дороги, над Волгоградским проспектом и над Шоссейной улицей. Специалисты смонтировали более 10 тысяч тонн металлоконструкций – около 35% от общего объема работ.
Как сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального подрядчика и генпроектировщика ряда участков скоростного диаметра) Юрий Кравцов, общая протяженность дорог участка — 10,4 километров. Всего здесь строится пять эстакад; уже готовы 12 из 16 опор эстакады протяженностью более 500 м левоповоротного съезда со скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону области. Кроме того, здесь ведется монтаж пролетного строения. Также возведены 14 из 15 опор эстакады левоповоротного съезда с проспекта на основной ход МСД в направлении Каширского шоссе. Работы по переустройству кабельных линий участка выполнены более чем наполовину.
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