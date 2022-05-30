Бочкарёв: Тоннели между «Вавиловской» и «Академической» пройдены на треть
Перегон между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая» перспективной Троицкой линии метро пройден более чем на 30%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Тоннелепроходческие механизированные щиты «Марина» и «Ольга» преодолели порядка 860 м левого и 750 м правого перегонного тоннеля соответственно. Примерно такую же часть пути к строящейся «Новаторской» преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса «Вавиловская» ТПМК «Людмила» и «Светлана», – рассказал Андрей Бочкарёв.
По словам главы Строительного комплекса, общая длинная данной подземной трассы составит 2,5 км.
Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, общестроительная готовность обеих станций составляет примерно 10%:
«На будущей «Вавиловской» уже приступили к возведению основных конструкций платформы – на ней появились первые колонны. На «Академической» пока продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей».
Троицкая линия метро протяжённостью 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Подземная ветка пройдёт через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Около новых станций проживает до 1 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.
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