Бочкарёв: Тоннель между станциями «Лианозово и «Физтех» пройден на две трети

Оба перегонных тоннеля между станциями Лианозово и «Физтех» строящегося участка Люблинско-Дмитровской ветки метро пройдены более чем на две трети, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Так, по его словам, правый тоннель пройден на 76%, левый – на 71%. Работы начались в ноябре 2020 года, к настоящему моменту тоннелепроходческие комплексы уже пересекли МКАД.

Кроме того, по словам Бочкарёва, полностью пройден тоннель между станциями «Селигерская» и «Улица 800 лет Москвы». По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на 73% пройден тоннель между станциями «Улица 800 лет Москвы» и «Лианозово».

Шестикилометровый участок со станциями «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех» «салатовой» линии метро улучшит транспортную доступность района Северный и, как ожидается, снизит нагрузку на Дмитровское шоссе.

Сегодня мэр Сергей Собянин побывал на станции «Лианозово». По его словам, все три станции должны быть одновременно запущены в 2023 году.

