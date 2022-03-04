Бочкарёв: Сооружается эстакада Московского скоростного диаметра через Варшавское шоссе и МЦД-2

На юге российской столицы приступили к строительству основного хода эстакады над Варшавским шоссе и Курским направлением МЖД (МЦД-2). Этот участок Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе войдет в состав Московского скоростного диаметра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Руководитель Строительного комплекса напомнил, что в 2021 году было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Помимо эстакады над Варшавским шоссе и Курским направлением МЖД будет возведено еще несколько сооружений: мост, эстакада через проектируемый проезд в жилом комплексе «Южная Битца», эстакадный съезд с МКАД на Московский скоростной диаметр в сторону области. Кроме того, будет построен надземный переход через МКАД вблизи остановки «Южная ТЭЦ». Об этом рассказал генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик участков ЮВХ) Юрий Кравцов.

«На участке также появятся два тоннеля: под Симферопольским шоссе и под 32 километром МКАД. Сейчас защитный экран тоннеля, который позволит вести строительства без ограничения движения по кольцу, готов на 3/4», — уточнил Кравцов.

Ранее власти столицы приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под рабочим названием «Московский скоростной диаметр», которая значительно сократит время в пути для транспорта.

