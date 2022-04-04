Бочкарёв: Основные работы по реконструкции стадиона «Москвич» завершены

Стадион «Москвич» в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы почти полностью реконструирован. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В районе Текстильщики завершились основные работы по реконструкции стадиона "Москвич". По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», – добавил заммэра.

В настоящее время, по словам Бочкарёва, уже оформляются документы для ввода спортивного сооружения в эксплуатацию. При этом стадион является важным историческим строением, которое было частью спортивного комплекса района еще в 60-х годах прошлого века, отметил заместитель мэра.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, со своей стороны, подчеркнул, что в ведомстве внимательно следили за ходом работ и провели 16 проверок совместно с работниками Центра экспертиз. При этом площадь стадиона на Волгоградском проспекте стала больше в пять раз и достигла до 9,7 тысячи кв. м. Теперь посещать спортивные мероприятия сможет на 20% больше зрителей, при этом оборудовано 44 места для маломобильных жителей города.

Строители также возвели над трибунами большой зеркальный навес и смонтировали ночную подсветку. Также стадион оборудован помещениями для спортсменов, тренеров и судей. Здесь также будет организован пресс-центр с залом, телевизионной студией и кабинами для комментаторов. Около стадиона создадут парковку на 166 мест.

