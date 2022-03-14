Бочкарёв: Началась проходка правого тоннеля между станциями метро «Вавиловская» и «Новаторская»
В московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Трасса тоннеля протяженностью более 1000 метров, проходку которого ведет 6-метровый щит "Светлана", пройдет под пешеходной аллеей Ленинского проспекта», – пояснил заммэра.
В это же время строятся станции центрального участка линии: «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская». Также в проекте находится станция «ЗИЛ». «Вавиловская» готова в большей степени, чем другие станции. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что между станциями предстоит пройти под пешеходным подземным переходом. Здесь находится большое количество инженерных коммуникаций, что затрудняет работу.
При этом на станции «Вавиловская» ранее стартовал тоннелепроходческий комплекс «Людмила», который строит левый перегонный тоннель к станции «Новаторская». В это же время в тоннелях делают проходку к возводящейся «Академической» станции Троицкой линии.
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