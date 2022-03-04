Бочкарёв: На Южной рокаде построен подземный переход
В Российской столице введён в строй подземный пешеходный переход на пересечении улиц Верхние поля и Марьинский Парк в рамках строительства четвертого участка Южной рокады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Переход оснащён четырьмя лифтами для маломобильных людей. По словам заммэра, благодаря этому объекту, улица Верхние Поля станет более безопасной для пешеходов, а её пропускная способность будет увеличена. Бочкарёв также напомнил, что в начале нынешнего года в рамках строительства Южной рокады досрочно завершена реконструкция участка МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе.
На четвертом участке Южной рокады предполагается построить и реконструировать более 3,3 километра дорог, а улица Верхние Поля в результате будет состоять из шести полос. Об этом рассказал генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик участков Южной рокады и ЮВХ) Юрий Кравцов.
Четвертый участок Южной рокады готов сейчас на 40%, там ведутся работы по оборудованию теплосети, возводится противопожарная стена, выносятся инженерные коммуникации. Весной начнётся благоустройство прилегающей территории.
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